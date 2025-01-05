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        Bakan Tekin, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı orta öğretimlerde 16,17 civarında, temel eğitim çağında ise 21-22 civarında. Bakın bu bir devrim arkadaşlar. 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık. Yani o gün sahip olduğumuz derslik sayısını ikiye katladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:43
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        Bakan Tekin, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı orta öğretimlerde 16,17 civarında, temel eğitim çağında ise 21-22 civarında. Bakın bu bir devrim arkadaşlar. 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık. Yani o gün sahip olduğumuz derslik sayısını ikiye katladık." dedi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Tekin, iktidara geldikleri dönemden sonra eğitim alanında yapılanların devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

        Bakan Tekin, Bülent Ecevit başbakanken başlatılan proje kapsamında PTT organizasyonunda Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazıldığını, 100. yılda görevde olduğu için mektupların kendisine geldiğini aktardı.

        Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, 2001'li yıllardan bahsettiğini vurgulayan Tekin, "Bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatırım' diyor. Ne demek? Şu an Türkiye'de 40 kişilik sınıf var mı? Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı orta öğretimlerde 16,17 civarında, temel eğitim çağında ise 21-22 civarında. Bakın bu bir devrim arkadaşlar. Söylüyoruz, 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık. O gün sahip olduğumuz derslik sayısını ikiye katladık." diye konuştu.

        - "1 milyon civarındaki öğretmenin yüzde 80'i AK Parti döneminde atandı"

        Tekin, önemli sayıda öğretmen ataması yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Şu an 1 milyon civarında öğretmenimiz var. Bunun 800 binini, yani yüzde 80'ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde atadık. Bunlar gerçekten devrim niteliğinde şeyler. O günkü mektuplardan bir iki cümle daha söyleyeyim. Mesela öğretmenimiz diyor ki 'İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında öğretmen olduğum sınıfta, okulda çocuklarımız, affedersiniz tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için, elini yüzünü yıkamak için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar'. Bakın nasıl okullarımız varmış? Ne zaman? 22 yıl önce arkadaşlar.

        Şu an ben diyorum ki bütün okullarımız için 5 yıldızlı otel ayarında inşaatlar yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Teknik donanım, fiziki altyapı her şey var. Şimdi ben diyorum ki biz bunları yaptık. Siz ne yaptınız? Siz kendi geçmişinizle gurur duyuyor musunuz? Ben kendi geçmişimle gurur duyuyorum. Kendi liderimin yaptığı ve söylediği her şeyden gurur duyuyorum, arkasındayım, sonuna kadar da savunucusuyum."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletvekilleri sayesinde eğitimde altyapıyla ilgili bütün problemleri çözdüklerini bildiren Tekin, müfredatla ilgili değişiklik yapılması sürecini anlattı.

        Bakan Tekin, dünyada eğitim nereye gidiyorsa kendilerinin de müfredatı oraya götürmek istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Beceri merkezli, beceri odaklı eğitime geçelim diyoruz. Bunu yaptık, buna itiraz etmiyorlar. Peki neye itiraz ediyorlar? Eğitimin içerisine milli ve manevi değerlerimizi, bizi bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimizi çocuklarımıza, gençlerimize verelim diyoruz. Neyi verelim? Vatan sevgisini verelim. Neyi verelim, merhameti, adaleti, hak, hukuk duygusunu verelim. 1071'den itibaren bütün tarihimizle, atalarımızla gurur duyan bir gençlik yetişmesini sağlayalım diyorum. Neyi veriyoruz müfredatımızda? Kalkınma hamlelerimizi, yani hükümetimiz döneminde de öncesinde de yapılan kalkınma hamlelerimizi verelim diyorum. Bu ülkede demokrasiyi konsolide etmek için idam sehpasında can veren rahmetli Menderes gibi bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele eden insanların önünü kesmeye çalışan darbeleri müfredatımızda çocuklarımıza anlatalım diyorum. Şimdi itiraz ediyorlar.

        Her ortamda aleyhimde konuşuyorlar. Bunlara niye karşısınız? Bu ülkenin çocuklarının merhamet sahibi olmasına niye karşısınız? Bu ülkenin çocuklarının adaleti, temel hak hürriyetleri öncelemesine niye karşısınız? Bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin yaptığı kalkınma hamlelerini öğrenmesinden niye rahatsızsınız? Bu ülkenin çocuklarınca, demokrasimizi kesen, demokrasimizin önüne set çeken kişilerin bilinmesinden, bunlara öğretilmesinden niye rahatsızsınız? 'Bunu açıklayın' diyorum. Buna da cevap vermiyorlar. Sadece ve sadece ideolojik gerekçelerin arkasına sığınıp, 'Biz karşıyız'. Daha da ileri gidiyorlar, totaliterlik kendi geleneklerinde olduğu için, 'Biz karşı olduğumuz için size bunları yaptırmayız' diyorlar. Ben de diyorum ki 'Kusura bakmayın, ben sizin değil, arkamıza aldığımız milletimizin, Anadolu insanının gücüyle bunları yapacağız'. Yapmak istediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar."

        Ev sahipliği için AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları teşkilatına teşekkür eden Tekin, gençlik kollarının yaptığı çalışmalardan gurur duyduğunu dile getirdi.

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