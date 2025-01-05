Kocaeli'de inşaattan düşen kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

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