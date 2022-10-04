Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara bulundu.

Sigaralara imha edilmek üzere el koyan ekipler, şüpheli bir kişi hakkında ise yasal işlem başlattı.



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