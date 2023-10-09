Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Kocaeli'de cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Kocaeli'de cezaevine gönderildi.

        Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlı M.B, Kocaeli'ye getirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Gençleri kandırıp, terör kamplarına götüren PKK'lı tutuklandı
        Gençleri kandırıp, terör kamplarına götüren PKK'lı tutuklandı
        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli adliyed...
        'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na operasyonda 32 şüpheli adliyed...
        İş insanı 30 yıllık gemi maketi koleksiyonunu ofisinde sergiliyor
        İş insanı 30 yıllık gemi maketi koleksiyonunu ofisinde sergiliyor
        MHP Karamürsel İlçe Başkanlığından okullara ziyaret
        MHP Karamürsel İlçe Başkanlığından okullara ziyaret
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı