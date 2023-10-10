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        Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kocası tarafından elinden bıçakla yaralandığı öne sürülen kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:38
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        Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kocası tarafından elinden bıçakla yaralandığı öne sürülen kadın tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evlerinde Y.G. ve eşi E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada koca, eşini elinden bıçakladı.

        Kadının yaralı halde evden çıktığını görenler, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli koca gözaltına alındı.

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