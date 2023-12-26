Kocaeli'de yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi 2054 Sokak'ta Uğur B'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi ise gözaltına alındı.

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