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        Kocaeli'de yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:52
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        Kocaeli'de yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi 2054 Sokak'ta Uğur B'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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