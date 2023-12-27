Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski kurmay binbaşı yakalandı

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski kurmay binbaşı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Gölcük ilçesinde yakalanan R.Y'nin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıldır arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi: Bu ülkede makam sahibi olmak istiyorsanız, önce ay yıldızlı...
        Kocaeli Valisi: Bu ülkede makam sahibi olmak istiyorsanız, önce ay yıldızlı...
        107 kilo eroinle yakalanan baba ve oğluna 28,5'ar yıl hapis
        107 kilo eroinle yakalanan baba ve oğluna 28,5'ar yıl hapis
        Kocaeli'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa 28 yıl 6'şar ay hapis verildi
        Kocaeli'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa 28 yıl 6'şar ay hapis verildi
        İş insanı Murat Kolbaşı: Çince, Japonca bilene 15 günde iş garanti ediyorum
        İş insanı Murat Kolbaşı: Çince, Japonca bilene 15 günde iş garanti ediyorum
        Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Ambulansın dönüş yaptığı esnada çarptığı kadın hayatını kaybetti; kaza anı...
        Ambulansın dönüş yaptığı esnada çarptığı kadın hayatını kaybetti; kaza anı...