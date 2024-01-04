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        Kocaelispor, stoper Haşim Arda Sarman'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:02
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        Kocaelispor, stoper Haşim Arda Sarman'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Arda. Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        21 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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