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        Kocaeli'de işçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:44
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        Kocaeli'de işçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.M'nin idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet, Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkisinde A.E'nin kullandığı 41 P 1045 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

        Kazada, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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