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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı:

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:37
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı:
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği basın toplantısının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine yönelik hedeflerini anlatıp yol haritasını çizdiği, Türk basın tarihinde yeri ve önemi tartışılmayan bir gün olduğunu belirtti.

        16 Ocak'ın, Atatürk'ün basına verdiği önemi ifade ettiğini, bugünün "Basın Onur Günü" olarak kutlanmasının da basın mensuplarının, yazarların, Türkiye'nin kurtuluşu ve inşasına sundukları benzersiz katkıyı gösterdiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

        "Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda birçok mücadele verilmiştir. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu'nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi aziz milletimizle verilerek, Cumhuriyet'in kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli'deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemli toplantı olarak tarihteki yerini almıştır."

        Yavuz, Atatürk'ün Kasr-ı Hümayun'daki tarihi toplantıda, Kurtuluş Savaşı boyunca yazıları ve yaptıkları haberlerle Milli Mücadele'ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkenin geleceğini konuştuğunu, onların fikirlerini alarak Türkiye'nin yeni rotasını çizerek Cumhuriyet'in temellerini attığını belirterek, şunları kaydetti:

        "'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözüyle basının önemine vurgu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu tarihi toplantıya katılan Dr. Adnan Adıvar'ı, Velit Ebuzziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Suphi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvar'ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri Gazetesi'nin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kamu yönetimi ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli yere sahiptir. İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, Basın Onur Günü'nüzü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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