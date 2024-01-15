Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 04:20 Güncelleme: 15.01.2024 - 04:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

        Benzer Haberler

        MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI; YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI
        MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI; YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklan...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklan...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Kocaelispor'dan hakemlere tepki
        Kocaelispor'dan hakemlere tepki
        İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
        İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı