        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "geri kazanım suyuyla" 10 yılda 141,4 milyon metreküp tasarruf sağlandı

        Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 10 yılda 141 milyon 453 bin 457 metreküp su yeniden kullanıma kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:04
        Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 10 yılda 141 milyon 453 bin 457 metreküp su yeniden kullanıma kazandırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi su yönetimi alanında çalışmalar gerçekleştiriyor.

        "Geri Kazanım Suyu Projesi" ve ileri arıtma tesisleri sayesinde hem sanayi hem de kentsel alanlarda suyun verimli kullanımı sağlanırken, içme suyu kaynakları üzerindeki baskı da azaltılıyor.

        Park ve bahçelerden sanayi tesislerine kadar geniş alanda uygulanan projeyle doğal kaynakları koruma, çevresel sorumluluğu artırma ve gelecek nesillerin su ihtiyacını güvence altına alma misyonunu yürütülüyor.

        İSU Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 141 milyon 453 bin 457 metreküp su yeniden kullanıma kazandırıldı. Projeyle Yuvacık Barajı'nın kapasitesinin yaklaşık 3 katına karşılık gelen tasarruf sağlandı.

        İklim değişikliği, artan nüfus ve sanayi faaliyetleri karşısında su kaynaklarını korumanın en etkili yollarından biri geri kazanım sistemi olarak öne çıkıyor.

        - Sanayide kullanılan suyun yaklaşık yüzde 30'u geri kazanım suyundan karşılandı

        İSU Genel Müdürlüğünün sanayinin su ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklarla karşılamak amacıyla kurduğu yıllık 49 milyon metreküp kapasiteli "Geri Kazanım Suyu Tesisleri", sanayide su verimliliğinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

        Bu yılın 11 ayında sanayide kullanılan 38 milyon 205 bin 572 metreküp suyun 11 milyon 357 bin 42 metreküpü geri kazanım suyuyla karşılanarak, yaklaşık yüzde 30 su tasarrufu sağlandı.

        Bu sayede sanayiye kesintisiz su temin edilirken, içme suyu kaynakları korundu. Geri kazanım suyu sadece sanayide değil, kentsel alanlarda da etkin kullanılıyor.

        Bu yılın 11 ayında park ve bahçelerin sulanması ile belediyelere tankerle verilen su da dahil olmak üzere toplam 11 milyon 639 bin 993 metreküp geri kazanım suyu değerlendirildi.

        Kocaeli'de hizmet veren 23 atık su arıtma tesisi, atık suları ileri biyolojik arıtma, filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyon süreçlerinden geçirerek geri kazanım suyu olarak sanayi ve yeşil alanlarda kullanılıyor.

