        Kocaeli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 46 bin 816 lira ceza

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 46 bin 816 lira idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:26
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın kuruluşlarında yer alan "İzmit-Kandıra yolunda tek teker tehlikesi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın faili olduğu belirlenen B.D, polis ekiplerince yakalandı.

        Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak, yönetmeliğe aykırı abartı egzoz bulundurmak ve tescil plakasız araç kullanmak" maddelerinden 46 bin 816 lira idari para cezası kesildi.

        Motosiklet trafikten men edilirken, B.D. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

