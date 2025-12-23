Habertürk
        Kocaelispor- Erzurum FK maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek yılın son maçını kazandıklarını söyledi.

        Giriş: 23.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:25
        Kocaelispor- Erzurum FK maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek yılın son maçını kazandıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, 2025'in son maçına çıktıklarını, bu tarz maçları oynamanın zor olduğunu ama bugün iyi bir mücadele ederek kazandıklarını ifade etti.

        İnan, takımın Avrupa hedefiyle ilgili yöneltilen soruyu, "Bu yıl çıktık lige, işimiz hiç kolay değildi. Biz Süper Lig’de kalıcı ve önemli bir takım olmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz sürece hayal ettiğimiz Avrupa'yı zaten yakalayacağız." diye yanıtladı.

        Ligin uzun ve zor bir maraton olduğunu ifade eden İnan, iyi durumda olduklarını, taraftarın da desteğiyle sahalarında "yenilmez" olmak istediklerini kaydetti.

        İnan, ara transfer döneminde ise kadrolarını güçlendirmeyi arzuladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Türk oyuncu konusunda sadece 9 oyuncu takımda tutabiliyoruz. Şu anda Tarkan’ın (Serbest) gittiğini düşünürsek 1 oyuncu alabiliyoruz. Ama cezamız kalkarsa sizinle paylaşırız. Takımda 14 yabancımız var. Önce birilerinin gitmesi gerekiyor ki biz alalım. Normal şartlarda sadece 1 Türk oyuncu alabiliyoruz. Yabancı oyuncudan çıkma durumumuz olursa onun yerine transfer yapmak istiyoruz."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise oyuncularının Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları arasındaki tempoda yorulduğuna dikkati çekerek, bu tür organizasyonlar için daha adil bir sistemin olması gerektiğini savundu.

        Kocaelispor'un sahasında iyi oynayan bir takım olduğuna işaret eden Özbalta, Trendyol Süper Lig'de güzel bir çıkış yakalayan Kocaelispor'un hak ettiği yerde olduğunu söyledi.

        Özbalta, bir gazetecinin "Trendyol 1. Lig'de nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Teknik adamlar için transferler önemlidir. Kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Yönetim kurulumuz ve başkanımız sağ olsun ortak noktada mutabık kaldık. Bizim de birkaç oyuncumuz 9 ay gibi bir süre ceza aldılar. 3-4 transfere ihtiyacımız var. Dördüncüyü de yapabilirsek çok çok güzel olacak. Ama bunu söylerken de biraz önce mücadele eden oyuncularıma haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü onların da yardıma ihtiyacı olduğu noktada bu transferleri yapmak istiyoruz."

