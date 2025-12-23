Kocaelispor- Erzurum FK maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek yılın son maçını kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, 2025'in son maçına çıktıklarını, bu tarz maçları oynamanın zor olduğunu ama bugün iyi bir mücadele ederek kazandıklarını ifade etti.

İnan, takımın Avrupa hedefiyle ilgili yöneltilen soruyu, "Bu yıl çıktık lige, işimiz hiç kolay değildi. Biz Süper Lig’de kalıcı ve önemli bir takım olmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz sürece hayal ettiğimiz Avrupa'yı zaten yakalayacağız." diye yanıtladı.

Ligin uzun ve zor bir maraton olduğunu ifade eden İnan, iyi durumda olduklarını, taraftarın da desteğiyle sahalarında "yenilmez" olmak istediklerini kaydetti.

İnan, ara transfer döneminde ise kadrolarını güçlendirmeyi arzuladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu: