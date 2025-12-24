Kocaeli Valisi Aktaş'tan Regaip Kandili mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, toplum hayatında önemli bir yere sahip olan, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Üç ayların ve Regaip Kandili'nin önemine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu bu aylarda daha çok hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede daha fazla yön verme kararlılığı ve çabası içinde olmalıyız. Ramazan ile taçlanan bu müstesna zaman diliminin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."