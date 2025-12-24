Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Regaip Kandili mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:34
        Aktaş, mesajında, toplum hayatında önemli bir yere sahip olan, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        Üç ayların ve Regaip Kandili'nin önemine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

        "Acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu bu aylarda daha çok hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede daha fazla yön verme kararlılığı ve çabası içinde olmalıyız. Ramazan ile taçlanan bu müstesna zaman diliminin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

