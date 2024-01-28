Kocaeli'de 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 3 milyon 360 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.