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        Kocaeli'de 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 02:00 Güncelleme: 28.01.2024 - 02:00
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        Kocaeli'de 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 3 milyon 360 bin makaron bulundu.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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