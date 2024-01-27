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        Kocaeli'de kızak tesisinde 2 çalışan bıçakla yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir tesiste kızakla yüzüstü kaymak isteyen kişiyi uyaran 2 görevli bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:07
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        Kocaeli'de kızak tesisinde 2 çalışan bıçakla yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir tesiste kızakla yüzüstü kaymak isteyen kişiyi uyaran 2 görevli bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiyi göre, Sisli Vadi mevkisindeki kızak tesisine arkadaşlarıyla gelen kimliği belirlenemeyen kişi, kiraladığı kızakla yüzüstü kaymak istemesi üzerine bir çalışanla tartışmaya başladı.

        Daha sonra gruptakilerin de karıştığı kavgada, 2 tesis çalışanı bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili 15 kişinin ifadesinin alındığı, tesislerin geçici olarak hizmet vermeyeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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