Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Gebze ilçesinde 28 Ocak'ta durdurulan araçta 9, İzmit'te ise 30 Ocak'ta durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler İ.N, A.E ve A.I, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.