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        Vali Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:29
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        Vali Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Yurt Müdürü Ahmet Aslan ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yavuz, hayırlı ramazanlar diledi.

        Yurt yemekhanesinde sıraya girerek iftar yemeğini alan Vali Yavuz, öğrencilerle orucunu açtı.

        Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

        Vali Yavuz, iftarın ardından yurt yetkilileriyle yaptığı toplantıda, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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