Vali Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı

Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Yurt Müdürü Ahmet Aslan ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yavuz, hayırlı ramazanlar diledi.

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