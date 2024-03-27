Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K, (22) düzenlenen operasyon yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
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