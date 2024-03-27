Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi'nde seyreden Abdullah K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile Ebubekir K. yönetimindeki 41 TK 836 plakalı pikap, İstasyon Caddesi kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobildeki Gülseren K. yaralandı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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