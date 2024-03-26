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        Kocaeli'de evin mutfağındaki doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:20
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        Kocaeli'de evin mutfağındaki doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Giriş kattaki dairenin yola fırlayan korkulukları 1 araca hasar verirken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesi Emek Mahallesi Cami Sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmındaki doğalgaz hattında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarındaki demir korkuluklar yola fırlayarak park halindeki 1 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve sarsıntı nedeniyle vatandaşlar binayı boşalttı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede başlayan yangına müdahale ederek, söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve o sırada evde olan Eren Ş. ve binada yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken, Eren Ş. ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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