Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 5 işyerine sıçradı: 1 ölü (2)

GERİDÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANMIŞ CESET BULUNDU

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm deposunda başlayan ve 5 işyerine sıçrayan yangın, Kocaeli itfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının başladığı geri dönüşüm deposunun 2’nci katında bir kişinin tamamen yanmış cansız cesedine ulaştı. Durumun bildirilmesinin ardından polis ekipleri dükkan içerisinde olay yeri inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.