Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 5 işyerine sıçradı: 1 ölü (2)
GERİDÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANMIŞ CESET BULUNDUKocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm deposunda başlayan ve 5 işyerine sıçrayan yangın, Kocaeli itfaiyesi tarafından söndürüldü.
GERİDÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANMIŞ CESET BULUNDU
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm deposunda başlayan ve 5 işyerine sıçrayan yangın, Kocaeli itfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının başladığı geri dönüşüm deposunun 2’nci katında bir kişinin tamamen yanmış cansız cesedine ulaştı. Durumun bildirilmesinin ardından polis ekipleri dükkan içerisinde olay yeri inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
VALİ YAVUZ İNCELEMELERDE BULUNDU
Yangının söndürülmesinin ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerindeki yetkililerden bilgi alan Vali Yavuz, daha sonra sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Vali Yavuz açıklamasında, “Başiskele Küçük Sanayi Sitesi’nde çıkan yangından altı işyeri etkilenmiş, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer birimler süratle olaya müdahale etmiş ve yangın söndürülmüştür. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadelerine yer verdi.
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