GÜNCELLEME - Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

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