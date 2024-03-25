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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası verildi

        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:56
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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası verildi
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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe ilçesindeki denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen C.M. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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