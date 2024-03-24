GÜNCELLEME - Kocaeli'de otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Otoyolun İzmit geçişinde Sinan Yılmaz (26) idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.
Bu arada çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.
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