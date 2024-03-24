Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı ilk drift pistinin açılışı kapsamında "Battle Drift Festivali" düzenlendi.

Balçık Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerindeki arazide yapımı tamamlanan pistin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla yapıldı.

Profesyonel drift pilotları Ömer Mert Örs, Ali Aysan, Özge Kılcı, Hande Tancar, Muhammet Başer, Harun Karabulut, İlkerhan Aydoğuş, Halil Gökoğlu, Süleyman Zorlu ve Bora Bağ, pistte plastik direkler arasında gösteri yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistin bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek, gençlerin sokaklar yerine pistlerde eğlenmesi gerektiğini söyledi.

Gebze'de spor alanında yatırımlara devam edeceklerini belirten Büyükgöz, "İnşallah bundan sonra Gebze'de hayatın her alanını sporlarla barışık hale getirmek için yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Tesisin Gebze'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımıza en güzel şekilde hizmet vereceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.

Pist sahibi Fahim Reza Keykhosravi, Türkiye'de drift üzerine pistlerin olmadığını, bu sebeple Gebze bölgesine etkinliklerin yapılabilmesi ve gençlerin eğlenebilmesi için pist yaptıklarını anlattı.