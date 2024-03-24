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        Kocaeli'de kazada araçtan düşen kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:16
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        Kocaeli'de kazada araçtan düşen kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ö.Ş.Ç. idaresindeki 34 UL 7664 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Y.D. yönetimindeki 34 ACS 619 plakalı tıra çarptı.

        Savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, otomobilden düşen Doğukan Demircan'a bu sırada yoldan geçen S.K. idaresindeki 54 LH 882 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada, sürücü Ö.S.Ç. ile aynı araçtaki V.Ş. ve B.B. de yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Demircan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Bu arada, tıra çarpan otomobilin arka tekerleklerinin araçtan ayrılarak yola savrulduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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