Kocaeli'de kazada araçtan düşen kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü

Bu arada, tıra çarpan otomobilin arka tekerleklerinin araçtan ayrılarak yola savrulduğu görüldü.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Demircan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ö.S.Ç. ile aynı araçtaki V.Ş. ve B.B. de yaralandı.

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