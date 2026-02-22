Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Gebze
Hakemler:Kadir Girente, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)
Setler: 20-25, 23-25, 29-31
Süre: 109 dakika
KOCAELİ
