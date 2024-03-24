Gişenin beton banketine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında gişenin beton banketine çarparak taklalar atan otomobil hurdaya döndü. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. Otoyoldan çıkış yapan S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoyol gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden çıkarak yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı anlaşılan sürücü S.Y., ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı gişe trafiğe kapatılırken, araç geçişleri diğer gişelerden sağlandı.