Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Kavak Caddesi kavşağında Onur K. idaresindeki 34 NY 0841 plakalı hafif ticari araç ile Merve Sude A. yönetimindeki 34 GVD 556 plakalı otomobil çarpıştı.

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