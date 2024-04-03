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        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:18
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        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kazım Karabekir Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde Yılmaz Ş'ye ait ikinci el eşya satılan dükkanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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