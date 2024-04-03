Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde Yılmaz Ş'ye ait ikinci el eşya satılan dükkanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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