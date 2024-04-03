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        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:03
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı'nda dün akşam iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada K.Ş'nin hafif şekilde yaralanması üzerine harekete geçti.

        Polis, yaptığı çalışmayla kavgaya karışan 3 zanlıyı yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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