Kocaeli'de bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı'nda dün akşam iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada K.Ş'nin hafif şekilde yaralanması üzerine harekete geçti.
Polis, yaptığı çalışmayla kavgaya karışan 3 zanlıyı yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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