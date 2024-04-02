Bıçakla yaralanınca tramvay durağına sığındı, saldırganları güvenlik görevlisi engelledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ş. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, grubun taşladığı güvenlik görevlisinin ise yaralanmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kavgada kullanılan bir börek bıçağı yakındaki bir bankın altında bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit şehir merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple bıçak ve satırların kullanıldığı kavga çıktı. Kolundan ve bacağından bıçaklanan K.Ş., kaçarak yakındaki Yenicuma tramvay durağına sığındı. Yaralı gencin peşinden durağa gelen saldırgan grup, araya girmek isteyen tramvay durağında görevli güvenlik görevlisinin engellemesiyle karşılaştı. Grup, kendilerini engelleyen güvenlik görevlisine taş attı.

İZMİT'te iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi tramvay durağına sığındı. Genci kovalayan grubu tramvay durağındaki güvenlik görevlisini engelledi.

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