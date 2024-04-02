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        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yeniden itiraz edildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın reddedilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:03
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim sonuçlarına yeniden itiraz edildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın reddedilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na başvuruldu.

        CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler ile CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve beraberindeki avukatlar, ilçedeki oyların yeniden sayımı için İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

        İl Seçim Kurulu önünde gazetecilere açıklama yapan Sarı, çuvalların usulüne uygun mühürlenmemesi, elektriklerin birden fazla yerde oy sayımı esnasında kesilmesi, geçersiz oyların adayların arasındaki farkın üç katına denk gelmesi şeklinde usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.

        Bu durumun seçimin adil olma ilkesine aykırı olduğunu, sonucu etkilediği için itirazı yaptıklarını anlatan Sarı, "2 gün içinde itirazımıza cevap verecekler. Ona göre YSK'ye de gerekirse başvuru yapacağız. Buradan çıkacak sonuçla ilgili inancımız sandıkların tekrar sayılması yönünde." dedi.

        CHP'nin Körfez Belediye Başkanı adayı Tayfun Balıkçı, Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre bağımsız adayın aldığı oy sayısının başta 2002'yken sonradan 367'ye düşmesinin, "elektriklerin kesilerek okullara müdahale edildiğini gösterdiğini" iddia etti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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