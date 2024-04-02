Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valiliğinden "polis merkezinde darp" haberlerine ilişkin açıklama

        Kocaeli Valiliği, bazı basın yayın organlarında "ihbarda bulunduğu kişi polis çıkınca karakolda darbedildi" başlığıyla çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının duyulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valiliğinden "polis merkezinde darp" haberlerine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliği, bazı basın yayın organlarında "ihbarda bulunduğu kişi polis çıkınca karakolda darbedildi" başlığıyla çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının duyulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta adli kontrol tedbirleri kapsamında imza için Darıca İstasyon Polis Merkezi'ne gelen kişinin yanındaki D.I'nın, dışarıda beklemesi için yapılan uyarıya uymadığı belirtildi.

        D.I'nın merkezden ayrıldığı sırada aracıyla patinaj yapıp hızlıca caddeye çıkmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade edilen açıklamada, bunun üzerine ekiplerin, araç sahibi D.I'nın eşinin babasına ulaşarak trafik cezası kesileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

        Durumdan haberdar olan D.I'nın polis merkezine gelip görevlilere tehdit ve hakaretlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgelere yer verildi:

        "Tüm uyarılara rağmen hakaret ve tehditlerine devam ederek saldırgan tavırlar sergileyen şahıs, kademeli olarak güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Adı geçenin tehdit, hakaret, kasten yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 22 kaydının olduğu anlaşılmıştır. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan şahsın, doktor muayenesinde 0,49 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, 27 Mart 2024'te çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

        Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; İstanbul yönü trafiğe kapandı
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; İstanbul yönü trafiğe kapandı
        Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
        Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan taraftara destek çağrısı:
        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan taraftara destek çağrısı:
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin iti...
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin iti...
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kocaeli'de güven tazeleyen Büyükakın; Seçmenin eli CHP'ye gitmemiş, sandığa...
        Kocaeli'de güven tazeleyen Büyükakın; Seçmenin eli CHP'ye gitmemiş, sandığa...