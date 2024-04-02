Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi.

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