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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:42
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi.

        CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 98 bin 821 seçmenin oy kullandığı 401 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istedi.

        Talebi değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

        İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

        Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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