Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

"Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirten Altunal, yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yaptığı açıklamada, 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

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