Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de fabrikada yangın; 1 saatte kontrol altına alındı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de fabrikada yangın; 1 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi’nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!

        Benzer Haberler

        Limandaki 3 vinci yıkan konteyner yüklü gemi 16 gün sonra limandan ayrıldı
        Limandaki 3 vinci yıkan konteyner yüklü gemi 16 gün sonra limandan ayrıldı
        Kocaeli AK Parti'li Büyükakın yeniden seçilirken 9 ilçede AK Parti, 3 ilçed...
        Kocaeli AK Parti'li Büyükakın yeniden seçilirken 9 ilçede AK Parti, 3 ilçed...
        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu (2)
        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu (2)
        Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu
        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına...