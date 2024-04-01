Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu. Alevlerin bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Depoda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangının bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.