Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu. Alevlerin bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Depoda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangının bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.