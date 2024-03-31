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        Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde uzaktan akrabası Muzaffer Ece'yi otogardaki çay ocağında başından vurarak öldüren Osman Çelik tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:15
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        Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde uzaktan akrabası Muzaffer Ece'yi otogardaki çay ocağında başından vurarak öldüren Osman Çelik tutuklandı. Çelik cinayeti, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyledi.

        Gölcük ilçesinde 29 Mart günü otomobiliyle otogara giden Osman Çelik, buradaki çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Muzaffer Ece, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Çelik, aynı gün polis tarafından İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer Ece’nin cenazesi ise dün toprağa verildi.

        Emniyetteki sorgusunda cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyleyen Çelik, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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