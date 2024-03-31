Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, oyunu kullandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, oyunu kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'ne eşi Figen ve annesi Semra Büyükakın ile gelen Tahir Büyükakın, 1161 numaralı sandıkta oy verdi.

        Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde, tam bir demokrasi bayramı şeklinde geçmesini temenni etti.

        Bu konuda herkese sükunet çağrısı yaptıklarına değinen Büyükakın, "Seçimlerden sonra ortaya çıkan sonuçlar, şehirlerin, mahallelerin yönetiminde halkın tercihlerinin yansımasıyla ortaya çıkacak. Halkın tercihlerine saygı duyulacak. Bunu da sükunetle karşılamak lazım." diye konuştu.

        Büyükakın, kardeşliğin ve huzurun bozulmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğin, komşuluğun çok daha kıymetli olduğunu, aslolanın şehirlerin güzelleşmesi, insanların mutluluğu olduğunu unutmadan bu seçimleri yapmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı
        Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı
        Oy vermeye atı ile geldi
        Oy vermeye atı ile geldi
        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı
        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı
        Kocaeli'de aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan adaş hemşehrileri seçim...
        Kocaeli'de aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan adaş hemşehrileri seçim...
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, oyunu kullandı
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, oyunu kullandı
        İzmit'te Orhan Mahallesi esnafı ve vatandaşlar iftar yaptı
        İzmit'te Orhan Mahallesi esnafı ve vatandaşlar iftar yaptı