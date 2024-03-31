İzmit'te Orhan Mahallesi esnafı ve vatandaşlar iftar yaptı

Programı organize eden esnaf adına konuşan Halit Gedik, amaçlarının mahalle kültürünü yeniden canlandırmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan katılımcılar, hep birlikte dua etti.

Bağçeşme Camisi önünde gerçekleşen programda, mahalle sakinleri ve esnaf bir araya geldi.

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