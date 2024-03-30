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        Tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed, öldü

         KOCAELİ'ninDerince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:25
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        Tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed, öldü
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         KOCAELİ'ninDerince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed Enes Kahya, altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Kahya, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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