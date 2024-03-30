TIR park halindeki otomobile çarptı, kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR, emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR, emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı. Hasarlı kaza sonrası kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamza Çelik idaresindeki 41 ANA 058 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde duran Erhan Özyürek’in kullandığı 41 TB O96 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza sonrası yolun kapanması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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