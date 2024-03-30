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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:19
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kara yolunun Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden H.Ç. idaresindeki 41 ANA 058 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 41 TB 096 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazanın ulaşımı aksatması sonucu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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