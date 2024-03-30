Kocaeli'de yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık sevk edildi.

Cuma Mahallesi Ankara Caddesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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