Kocaeli'de yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Cuma Mahallesi Ankara Caddesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.
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