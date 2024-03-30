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        Kocaeli'de tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:06
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        Kocaeli'de tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti.

        Çenedağ Mahallesi Kırman Sokak'ta kullanılmayan evin tadilatını yapan dedesine yardım eden Muhammed Enes Kahya (14), aniden yıkılan duvarın altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kahya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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