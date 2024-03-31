Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi. Yavuz ve eşi, 1103 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, kentte 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması ve huzursuzluğa sebebiyet verilmemesi için 7 bin 87 güvenlik personelinin seçim için görevlendirildiğini aktaran Yavuz, "Bu konuyla ilgili Valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. Kocaeli'de 4 yıldır görev yapan bu şehrin valisi olarak Kocaeli'nin demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden biri olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olayın da meydana gelmediğini söylemek isterim. Yine beklentimiz aynı yöndedir." diye konuştu.