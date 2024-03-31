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        Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:39
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        Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi. Yavuz ve eşi, 1103 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

        Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, kentte 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

        Seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması ve huzursuzluğa sebebiyet verilmemesi için 7 bin 87 güvenlik personelinin seçim için görevlendirildiğini aktaran Yavuz, "Bu konuyla ilgili Valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. Kocaeli'de 4 yıldır görev yapan bu şehrin valisi olarak Kocaeli'nin demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden biri olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olayın da meydana gelmediğini söylemek isterim. Yine beklentimiz aynı yöndedir." diye konuştu.

        Yavuz, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirerek, kendilerine düşen görevin güven ve huzur içinde seçimin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.

        Valilik olarak devletin birimleriyle bu konuyla ilgili hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, tüm süreci takip ettiklerini, herhangi bir sıkıntı olmaması için gayret göstereceklerini ifade etti.

        Vali Yavuz, seçimin, Türk demokrasisine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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