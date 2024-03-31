Darıca Belediye Başkanı Bıyık, oyunu kullandı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Halide Edip İlkokulu'na aile üyeleriyle gelen Bıyık, 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bıyık, çıkışta yaptığı açıklamada, ilçede seçim işleminin, huzur ve güven ortamında devam ettiğini belirtti.

Seçmen iradesini, sandığa yansıtan vatandaşlara teşekkür eden Bıyık, "Kazananın demokrasi olacağı bir seçim olacak. Kazananın Darıca olacağı bir seçim olacak. Geçtiğimiz dönemde aldığımız oyların üzerine koymayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.